إصابة جنود إسرائيليين في غزة

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن جنديا من قوات الاحتياط أصيب بجروح خطيرة خلال معارك وسط القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
مطالبة بحماية المرضى والطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان في غزة
-
نتنياهو: إسرائيل ستتحرك ضد الحوثيين
-
قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة
-
لابيد: نتنياهو يغلب الاعتبارات السياسية على إعادة الأسرى من غزة
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45,259 والاصابات إلى 107,627 منذ بدء العدوان
-
ساعات عمل جسر الملك حسين خلال الأسبوع الجاري
-
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
-
لماذا فشل الدفاع الجوي الإسرائيلي في اعتراض الصاروخ الحوثي؟