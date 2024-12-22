إصابة جنود إسرائيليين في غزة

09:11 م

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الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 3 جنود أصيبوا بجروح -أحدهم في حالة خطيرة- في انفجار عبوة ناسفة بدبابة في قطاع غزة. اضافة اعلان





من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن جنديا من قوات الاحتياط أصيب بجروح خطيرة خلال معارك وسط القطاع.