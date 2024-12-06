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إصابة 3 فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 06-12-2024 03:20 م
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر طبية فلسطينية إن 3 فلسطينيين أصيبوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس بالضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها "تتعامل مع 3 إصابات بالرصاص الحي بالقدم خلال مواجهات في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس."

وأوضحت الجمعية أن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقال ذكر شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت البلدة مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.
 
gnews

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