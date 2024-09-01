إصابتان برصاص الاحتلال في مخيم جنين

وتتعرض جنين ومناطق أخرى بشمال الضفة لهجوم إسرائيلي لليوم الخامس، أسفر حتى الآن عن 22 شهيدا فلسطينيا.
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