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إصابتان برصاص الاحتلال في مخيم جنين

قوات الاحتلال في جنين
قوات الاحتلال في جنين
الأحد، 01-09-2024 01:13 م

الوكيل الإخباري- قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بشمال الضفة الغربية.

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وتتعرض جنين ومناطق أخرى بشمال الضفة لهجوم إسرائيلي لليوم الخامس، أسفر حتى الآن عن 22 شهيدا فلسطينيا.

 
gnews

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