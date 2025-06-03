الأربعاء 2025-06-04 12:17 ص
 

إعلام عبري: مقتل جندي وإصابة آخرين في حي الشجاعية بغزة

إعلام عبري: مقتل جندي وإصابة آخرين في حي الشجاعية بغزة
ارشيفية
 
الثلاثاء، 03-06-2025 11:39 م

الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل جندي إسرائيلي على الأقل وإصابة جنديين آخرين؛ جراء حدث أمني صعب في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

اضافة اعلان


وقالت القناة 12 العبرية إن سلاح الجو الإسرائيلي سارع لتقديم غطاء جويا للقوات البرية.


وتحدثت وسائل الإعلام عن إلقاء طائرة مسيرة قنبلة نحو قوة من الجيش أسفرت عن عدة إصابات بينها خطيرة، مشيرة إلى وقوع اشتباكات مسلحة مباشرة بين جيش الاحتلال والمقاومة في حي الشجاعية.
وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورا، قالت إنها لمروحية إخلاء من غزة تحمل جنودا إلى مستشفى ايخيلوف، عقب الحدث الأمني شرق غزة.

 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين مجلس الأمن سيصوت الأربعاء على قرار بشأن غزة

إعلام عبري: مقتل جندي وإصابة آخرين في حي الشجاعية بغزة

فلسطين إعلام عبري: مقتل جندي وإصابة آخرين في حي الشجاعية بغزة

العاصمة عمان

الطقس تعرف على الحالة الجوية في أول ايام العيد

تعبيرية

الطقس تفاصيل حالة الطقس ليوم الأربعاء - تحذيرات

جوهرة المملكة

أخبار الشركات "جوهرة المملكة – AUX" تُشعل عمّان بمؤتمر إقليمي حول الإبداع في التكييف

إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي المحتلة

عربي ودولي الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتشر في المنطقة منزوعة السلاح بين القوات الإسرائيلية والسورية في مرتفعات الجولان السورية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يقول إن مقذوفين أطلقا من سوريا باتجاه الأراضي المحتلة

أ رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي

عربي ودولي البرلمان العربي يهنئ البحرين فوزها بعضوية مجلس الأمن الدولي



 
 





الأكثر مشاهدة