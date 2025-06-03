إعلام عبري: مقتل جندي وإصابة آخرين في حي الشجاعية بغزة

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل جندي إسرائيلي على الأقل وإصابة جنديين آخرين؛ جراء حدث أمني صعب في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

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وقالت القناة 12 العبرية إن سلاح الجو الإسرائيلي سارع لتقديم غطاء جويا للقوات البرية.