إيطاليا تعلن دعمها للجهود العربية على صعيد السلام وإعادة إعمار غزة

الوكيل الإخباري- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، إن بلادها تدعم الجهود التي تبذلها الدول العربية للعمل على خطة إعادة إعمار ذات مصداقية لقطاع غزّة.

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