الثلاثاء 2025-04-29 10:51 م
 

إيطاليا تعلن دعمها للجهود العربية على صعيد السلام وإعادة إعمار غزة

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 09:38 م

الوكيل الإخباري-    قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، إن بلادها تدعم الجهود التي تبذلها الدول العربية للعمل على خطة إعادة إعمار ذات مصداقية لقطاع غزّة.

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وفي تصريحات للصحافة في ختام القمة التي جمعتها والرئيس التركي أردوغان، في روما، اليوم الثلاثاء، أكدت ميلوني أيضا دعم إيطاليا للجهود التي تبذلها الدول العربية على صعيد السلام والأمن الدائمين على المستوى الإقليمي، مشيرة إلى أن قطاع غزة يشهد "وضعا مأساويا على نحو متزايد".

 
gnews

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