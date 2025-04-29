إيطاليا تعلن دعمها للجهود العربية على صعيد السلام وإعادة إعمار غزة

وفي تصريحات للصحافة في ختام القمة التي جمعتها والرئيس التركي أردوغان، في روما، اليوم الثلاثاء، أكدت ميلوني أيضا دعم إيطاليا للجهود التي تبذلها الدول العربية على صعيد السلام والأمن الدائمين على المستوى الإقليمي، مشيرة إلى أن قطاع غزة يشهد "وضعا مأساويا على نحو متزايد".
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