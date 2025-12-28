اتحاد بلديات غزة يحذر من مخاطر انتشار الأوبئة

وقال الاتحاد في بيان، إن بلديات القطاع تعاني أزمة وقود حادة أثرت بشكل مباشر على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، لا سيما في أوقات الطوارئ خاصة مع دخول فصل الشتاء، مشيرا الى أن هذا النقص أدى تعطيل مضخات المياه والصرف الصحي ما رفع من مخاطر انتشار الأوبئة وتدهور الصحة العامة.
وحذر الاتحاد، من أن استمرار الأزمة ينذر بتداعيات بيئية وصحية خطيرة، لافتا الى أن تراكم النفايات وعدم القدرة على إزالتها يفاقمان التهديدات البيئية في وقت تعجز فيه الآليات المتبقية عن إزالة الركام وفتح الطرق، ما يعيق الاستجابة للحالات الطارئة.
وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية والخدمية مرشحة لمزيد من التدهور مع دخول المنخفضات الجوية والأمطار الغزيرة، في ظل الحاجة إلى كميات كبيرة من الوقود لتشغيل المضخات والمعدات، ما يستدعي فتحا فوريا للمعابر وتوفير الإمدادات والكميات الكافية من الوقود، لضمان استمرار الحد الأدنى من الخدمات الإنسانية والصحية.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يستهدف 706 من عائلات الصحفيين في غزة
-
29 شهيدا في غزة خلال 48 ساعة
-
الاحتلال يواصل عدوانه على بلدة قباطية.. تهجير واستيلاء على منازل
-
الاحتلال يفرض طوقًا أمنيًا على قرى غرب رام الله بعد إطلاق نار
-
الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من محافظة الخليل
-
الاحتلال يواصل خروقاته بغارات ونسف مبانٍ في قطاع غزة
-
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى قرابة 71 ألف شهيد
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى