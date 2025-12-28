اتحاد بلديات غزة يحذر من مخاطر انتشار الأوبئة

الوكيل الإخباري- حذر اتحاد بلديات قطاع غزة من مخاطر انتشار الأوبئة وتدهور الوضع الصحي بالقطاع، مع استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال كميات كافية من الوقود لتشغيل المرافق الحيوية.

وقال الاتحاد في بيان، إن بلديات القطاع تعاني أزمة وقود حادة أثرت بشكل مباشر على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، لا سيما في أوقات الطوارئ خاصة مع دخول فصل الشتاء، مشيرا الى أن هذا النقص أدى تعطيل مضخات المياه والصرف الصحي ما رفع من مخاطر انتشار الأوبئة وتدهور الصحة العامة.



وحذر الاتحاد، من أن استمرار الأزمة ينذر بتداعيات بيئية وصحية خطيرة، لافتا الى أن تراكم النفايات وعدم القدرة على إزالتها يفاقمان التهديدات البيئية في وقت تعجز فيه الآليات المتبقية عن إزالة الركام وفتح الطرق، ما يعيق الاستجابة للحالات الطارئة.