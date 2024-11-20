ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,985 منذ بدء العدوان

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الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,972، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. اضافة اعلان





وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 104,008 جرحى، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين، أسفرت عن استشهاد 13 فلسطينياً، وإصابة 84 آخرين.



