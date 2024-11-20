ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,985 منذ بدء العدوان

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 104,008 جرحى، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين، أسفرت عن استشهاد 13 فلسطينياً، وإصابة 84 آخرين.
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