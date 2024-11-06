استشهاد أم وأطفالها الثلاثة في قصف الاحتلال منزلا في بيت لاهيا

وأفادت مصادر، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يعود لعائلة الرضيع، ما أدى لاستشهاد الأم وأطفالها الثلاثة، علما أن زوجها معتقل في سجون الاحتلال.
كما شنت طائرات الاحتلال غارة جوية في محيط الدوار الغربي ببلدة بيت لاهيا، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها على جباليا ومشروع بيت لاهيا.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يدمر البنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها
-
بعد إقالة غالانت.. بينيت يصف قيادة إسرائيل بـ"المجنونة والمريضة"
-
شهيدتان و4 جرحى في خان يونس و8 مصابين بينهم أطفال ونساء في النصيرات
-
8 شهداء بالضفة والاحتلال يقتحم جنين وسلفيت
-
غالانت: 3 أسباب تقف وراء قرار إقالتي
-
17 شهيدا و86 جريحا في غزة خلال 24 ساعة
-
القسام تجهز على 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43.391 والإصابات إلى 102.347 منذ بدء العدوان