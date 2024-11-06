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استشهاد أم وأطفالها الثلاثة في قصف الاحتلال منزلا في بيت لاهيا

قصف على غزة
قصف على غزة
الأربعاء، 06-11-2024 10:45 ص
الوكيل الإخباري- استشهدت فلسطينية وأطفالها الثلاثة، اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يعود لعائلة الرضيع، ما أدى لاستشهاد الأم وأطفالها الثلاثة، علما أن زوجها معتقل في سجون الاحتلال.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة جوية في محيط الدوار الغربي ببلدة بيت لاهيا، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها على جباليا ومشروع بيت لاهيا.

وفا
 
gnews

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