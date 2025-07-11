استشهاد فلسطيني على يد مستوطنين في الضفة

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة أنس ابو العز بأن سيف الدين مصلط "قضى بعدما تعرّض لضرب شديد في كل أنحاء جسده على يد مستوطنين عصرا في سنجل، شمال الضفة الغربية".
يوم الجمعة الماضي، اندلعت في البلدة مواجهات بين عشرات من المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين.
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