الجمعة 2025-07-11 11:18 م
 

استشهاد فلسطيني على يد مستوطنين في الضفة

تشييع شهيد في الضفة
تشييع شهيد في الضفة
 
الجمعة، 11-07-2025 09:46 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة أن شابا يبلغ 23 عاما تعرّض للضرب حتى الموت على يد مستوطنين إسرائيليين في بلدة سنجل الواقعة في الضفة الغربية المحتلة والتي شهدت صدامات قبل أسبوع.اضافة اعلان


وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة أنس ابو العز بأن سيف الدين مصلط "قضى بعدما تعرّض لضرب شديد في كل أنحاء جسده على يد مستوطنين عصرا في سنجل، شمال الضفة الغربية".

يوم الجمعة الماضي، اندلعت في البلدة مواجهات بين عشرات من المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

طائرة إيه-29 سوبر توكانو

عربي ودولي البنتاغون: الموافقة على بيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو للبنان

إدارة السير

أخبار محلية إدارة السير: مخالفات عكس الاتجاه تسببت بـ0.5% من وفيات الحوادث عام 2024

منظر من طائرة بدون طيار للمسجد الأقصى

فلسطين دبلوماسيون: مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين ينعقد في 28 و29 تموز

جانب من الجلسة الرابعة من برنامج المدارس الحقلية

أخبار محلية زراعة الكورة تعقد مدرسة حقلية حول زراعة النباتات الطبية والعطرية

غزة

فلسطين شهيد ومصابون من منتظري المساعدات شمال مدينة غزة

بورصة عمان

اقتصاد محلي ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

انطلاق فعاليات مهرجان "أمواج العقبة"

أخبار محلية انطلاق فعاليات مهرجان أمواج العقبة

تشييع شهيد في الضفة

فلسطين استشهاد فلسطيني على يد مستوطنين في الضفة



 
 





الأكثر مشاهدة