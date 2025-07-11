استشهاد فلسطيني على يد مستوطنين في الضفة

09:46 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة أن شابا يبلغ 23 عاما تعرّض للضرب حتى الموت على يد مستوطنين إسرائيليين في بلدة سنجل الواقعة في الضفة الغربية المحتلة والتي شهدت صدامات قبل أسبوع. اضافة اعلان





وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة أنس ابو العز بأن سيف الدين مصلط "قضى بعدما تعرّض لضرب شديد في كل أنحاء جسده على يد مستوطنين عصرا في سنجل، شمال الضفة الغربية".



يوم الجمعة الماضي، اندلعت في البلدة مواجهات بين عشرات من المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين.