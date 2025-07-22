الثلاثاء 2025-07-22 05:17 ص
 

استشهاد 12 فلسطينيا بقصف إسرائيلي لمخيم يؤوي عائلات نازحة بغزة

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 22-07-2025 05:12 ص
الوكيل الإخباري-   قالت السلطات الصحية بقطاع غزة في وقت مبكر الثلاثاء، إن قصفا إسرائيليا بدبابات أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا على الأقل وإصابة عشرات آخرين في مخيم غرب مدينة غزة بشمال القطاع.اضافة اعلان


وقال مسعفون إن دبابات متمركزة بشمال مخيم الشاطئ أطلقت قذيفتين على الخيام التي تأوي عائلات نازحة.
 
 
gnews

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فلسطين استشهاد 12 فلسطينيا بقصف إسرائيلي لمخيم يؤوي عائلات نازحة بغزة

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