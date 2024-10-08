استشهاد 12 وإصابة 25 في استهداف الاحتلال لمنزل وخيام للنازحين في مخيم البريج

كما استشهد 3 فلسطينيين وجرح آخرون عقب قصف إسرائيلي على خيام للنازحين في شارع السكة بمخيم البريج وسط قطاع غزة، نقلوا الى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع.
وفي سياق متصل، ارتقت شهيدة جديدة وأُصيب آخرون في قصف استهدف مسجداً في منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح، جنوب القطاع.
وفا
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