 
الثلاثاء 2024-10-08 09:44 ص
 

استشهاد 12 وإصابة 25 في استهداف الاحتلال لمنزل وخيام للنازحين في مخيم البريج

طفل مصاب في قطاع غزة
طفل مصاب في قطاع غزة
الثلاثاء، 08-10-2024 08:31 ص
الوكيل الإخباري-  في تصعيد جديد ضمن العدوان المستمر على قطاع غزة، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في بلوك 3 بمخيّم البريج وسط القطاع، مما أدى إلى استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 25 آخرين بجروح متفاوتة.اضافة اعلان


كما استشهد 3 فلسطينيين وجرح آخرون عقب قصف إسرائيلي على خيام للنازحين في شارع السكة بمخيم البريج وسط قطاع غزة، نقلوا الى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي سياق متصل، ارتقت شهيدة جديدة وأُصيب آخرون في قصف استهدف مسجداً في منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح، جنوب القطاع.

وفا
 
gnews

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