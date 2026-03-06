استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة وبيت لاهيا

وقالت مصادر فلسطينية، انه استشهد طفل 13 عامًا اليوم برصاص الاحتلال بالقرب من مدرسة خليفة في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، مثلما استشهد فلسطيني آخر في قصف إسرائيلي على حي التفاح شرقي مدينة غزة.
كما استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
