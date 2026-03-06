الجمعة 2026-03-06 10:26 م

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة وبيت لاهيا

ب
أرشيفية
 
الجمعة، 06-03-2026 08:24 م

الوكيل الإخباري- استشهد ثلاثة فلسطينيين اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة وشمالي القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية، انه استشهد طفل 13 عامًا اليوم برصاص الاحتلال بالقرب من مدرسة خليفة في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، مثلما استشهد فلسطيني آخر في قصف إسرائيلي على حي التفاح شرقي مدينة غزة.


كما استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

 
 


