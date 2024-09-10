اشتباكات مسلحة بين مقاومين والاحتلال بمخيم طولكرم

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الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجيش الاحتلال في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية. اضافة اعلان





وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات كبيرة من الجيش والشاباك وحرس الحدود تعمل بطولكرم استمرارا للعملية العسكرية شمالي الضفة الغربية.



وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال مخيم طولكرم.