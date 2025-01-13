 
الإثنين 2025-01-13 09:06 م
 

الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل مقتل 5 جنود في بيت حانون

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 13-01-2025 08:02 م

الوكيل الإخباري-   كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية عن انهيار مبنى على جنود للاحتلال في بيت حانون "مقتل ما لا يقل عن 5 جنود وإصابة 11 آخرين بجروح مختلفة".

اضافة اعلان


وبينت "المقاومة استهدفت المبنى الذي كان قد تحصّنت به مجموعة من جنود لواء "ناحال" بقذيفة موجهة".


وأضافت "انهار المبنى على الجنود وعلقت جثث جنود قتلى تحت أنقاضه مما اضطر جيش الاحتلال للاستعانة بفريق إنقاذ مدني".


وتابعت "استمرت عمليات الإنقاذ ساعات طويلة نتيجة الصعوبة في الوصول للجنود القتلى والجرحى أسفل أنقاض المبنى".

 
gnews

أحدث الأخبار

قصف عنيف على غزة

فلسطين اعلام عبري: اتفاق يتضمن إطلاق سراح 33 محتجزًا في المرحلة الأولى

نتنياهو

فلسطين الاعلام العبري يتحدث عن استعدادات لاستقبال أسرى الاحتلال

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

عربي ودولي أمير قطر يستقبل وفد حركة حماس لمفاوضات وقف إطلاق النار

تعبيرية

أسواق ومال الاسترليني ينخفض دون حاجز 1.22 دولار

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

الاحتلال

فلسطين إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل 850 عسكريا منذ بداية الحرب على غزة

ارشيفية

فلسطين الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل مقتل 5 جنود في بيت حانون

كتائب القسام

فلسطين القسام تعلن عن عملية مركبة ومقتل وجرح 25 جنديا برفح



 




الأكثر مشاهدة