الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل مقتل 5 جنود في بيت حانون

الوكيل الإخباري- كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية عن انهيار مبنى على جنود للاحتلال في بيت حانون "مقتل ما لا يقل عن 5 جنود وإصابة 11 آخرين بجروح مختلفة".

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وبينت "المقاومة استهدفت المبنى الذي كان قد تحصّنت به مجموعة من جنود لواء "ناحال" بقذيفة موجهة".



وأضافت "انهار المبنى على الجنود وعلقت جثث جنود قتلى تحت أنقاضه مما اضطر جيش الاحتلال للاستعانة بفريق إنقاذ مدني".