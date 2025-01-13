الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل مقتل 5 جنود في بيت حانون

وبينت "المقاومة استهدفت المبنى الذي كان قد تحصّنت به مجموعة من جنود لواء "ناحال" بقذيفة موجهة".
وأضافت "انهار المبنى على الجنود وعلقت جثث جنود قتلى تحت أنقاضه مما اضطر جيش الاحتلال للاستعانة بفريق إنقاذ مدني".
وتابعت "استمرت عمليات الإنقاذ ساعات طويلة نتيجة الصعوبة في الوصول للجنود القتلى والجرحى أسفل أنقاض المبنى".
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