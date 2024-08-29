الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

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الوكيل الإخباري- يبحث الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ، في حين دعت منظمة العفو الدولية الاتحاد إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وطالبته بالالتزام بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية. اضافة اعلان





فقد نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون غدا فرض عقوبات على وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية سموتريتش.