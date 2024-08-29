 
الخميس 2024-08-29 02:47 ص
 

 

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

سموتريتش (يمين) وبن غفير
سموتريتش (يمين) وبن غفير
الخميس، 29-08-2024 12:47 ص
الوكيل الإخباري-    يبحث الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ، في حين دعت منظمة العفو الدولية الاتحاد إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وطالبته بالالتزام بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.اضافة اعلان


فقد نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون غدا فرض عقوبات على وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية سموتريتش.
 
gnews

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