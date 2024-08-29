الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

فقد نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون غدا فرض عقوبات على وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية سموتريتش.
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