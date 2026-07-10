الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد خلية بقوة "النخبة" التابعة لحماس

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال يحيى حمدان، الذي وصفه بأنه قائد خلية في قوة "النخبة" التابعة لحركة حماس، وقال إنه شارك في التسلل إلى قاعدة رعيم العسكرية خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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وزعم الجيش، في بيان، أن حمدان عمل خلال الأشهر الأخيرة على التخطيط لهجمات ضد قواته.