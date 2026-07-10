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الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد خلية بقوة "النخبة" التابعة لحماس

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جيش الاحتلال
 
الجمعة، 10-07-2026 03:08 م

الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال يحيى حمدان، الذي وصفه بأنه قائد خلية في قوة "النخبة" التابعة لحركة حماس، وقال إنه شارك في التسلل إلى قاعدة رعيم العسكرية خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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وزعم الجيش، في بيان، أن حمدان عمل خلال الأشهر الأخيرة على التخطيط لهجمات ضد قواته.


كما ادعى الجيش بأن حمدان سعى إلى إعادة بناء القدرات العملياتية لحركة حماس.

 
 


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