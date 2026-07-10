الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد خلية بقوة "النخبة" التابعة لحماس

وزعم الجيش، في بيان، أن حمدان عمل خلال الأشهر الأخيرة على التخطيط لهجمات ضد قواته.
كما ادعى الجيش بأن حمدان سعى إلى إعادة بناء القدرات العملياتية لحركة حماس.
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