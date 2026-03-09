الثلاثاء 2026-03-10 12:06 ص

الاحتلال الإسرائيلي يغلق منطقة باب العامود في القدس

كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي
القدس
 
الإثنين، 09-03-2026 10:28 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، منطقة باب العامود في القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس بأن الاحتلال أجبر  أصحاب المحال التجارية في باب العامود على إغلاق أبوابها، وذلك عقب قيام مجموعة من الشبان والفتيات بتوزيع وجبات إفطار على المارة في المنطقة.

 
 


