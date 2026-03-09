الاحتلال الإسرائيلي يغلق منطقة باب العامود في القدس

وأفادت محافظة القدس بأن الاحتلال أجبر أصحاب المحال التجارية في باب العامود على إغلاق أبوابها، وذلك عقب قيام مجموعة من الشبان والفتيات بتوزيع وجبات إفطار على المارة في المنطقة.
