الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في رام الله والبيرة

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت دير دبوان وبرقا شرق رام الله، وترمسعيا شمالا، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، وانتشرت في الأزقة والحارات، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
-
أخبار متعلقة
-
مباحثات مصرية أميركية تناقش تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
-
مستوطنون يحرقون مركبتين شمالي رام الله
-
مبعوثا ترامب في إسرائيل لمناقشة مستقبل غزة
-
اللجنة الوطنية لإدارة غزة: تطمينات وجاهزية لعودة عمل محطة توليد الكهرباء
-
الاونروا: 600 ألف طفل بغزة بلا تعليم منذ عامين
-
استشهاد طفلين باستهداف الاحتلال شمال غزة
-
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة
-
اليونيسف تعلن إدخال شحنة أولى من المواد التعليمية الترفيهية إلى غزة