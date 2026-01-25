الأحد 2026-01-25 12:04 م

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في رام الله والبيرة

الأحد، 25-01-2026 10:18 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدتي ترمسعيا ودير دبوان، وقرية برقا، بمحافظة رام الله والبيرة.اضافة اعلان


وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت دير دبوان وبرقا شرق رام الله، وترمسعيا شمالا، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، وانتشرت في الأزقة والحارات، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
 
 


