الاحتلال يحرم آلاف المسيحيين من الوصول إلى مدينة القدس في أحد الشعانين

الوكيل الإخباري- حرم الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين المسيحيين من الضفة الغربية اليوم الأحد، من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة للمشاركة في إحياء أحد الشعانين.

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وتحيي الكنائس المسيحية الشرقية والغربية اليوم، "أحد الشعانين" وهو الأحد الأخير قبل عيد الفصح المجيد .

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة على الحواجز المحيطة بمدينة القدس وفي محيط البلدة القديمة.