الأحد 2025-04-13 03:06 م
 

الاحتلال يحرم آلاف المسيحيين من الوصول إلى مدينة القدس في أحد الشعانين

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
 
الأحد، 13-04-2025 01:32 م

الوكيل الإخباري-   حرم الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين المسيحيين من الضفة الغربية اليوم الأحد، من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة للمشاركة في إحياء أحد الشعانين.

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وتحيي الكنائس المسيحية الشرقية والغربية اليوم، "أحد الشعانين" وهو الأحد الأخير قبل عيد الفصح المجيد .

 

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة على الحواجز المحيطة بمدينة القدس وفي محيط البلدة القديمة.

 
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