الاحتلال يداهم قلقيلية ويعتقل 13 مواطناً بينهم امرأة

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخليها الشرقي والشمالي، وجابت عدة أحياء فيها، خصوصا أحياء: السوق، وكفار سابا، والنقار، واعتقلت كلا من: جمال هندي، وشاهر الراعي، وماهر الراعي وزوجته مارغريت، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية جيوس شرق قلقيلية، واعتقلت كلا من: سائد سمحة، ومحمد أبو سعدة، ومؤنس خالد، وعبد الحليم خالد، ومحمود أحمد قدومي، وحسن وليد قدومي، وحكم صدقي سليم، وعلاء فهيم شماسنة، وضياء فهيم شماسنة، وسامي ياسر خريشة.
وفا
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