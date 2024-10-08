الاحتلال يشن حملة اعتقالات شرسة في الخليل

وأفاد الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة، واعتقلت كلا من: أحمد أبو مارية 57 عاما، ومحمد أبو مارية 53 عاما، وعوني العلامي 45 عاما، ونجله محمد 18عاما، ومصطفى أبو مارية 22 عاما، وشقيقه أيهم 18 عاما، ومحمد جهاد صبارنة 22 عاما، ونبيل عبد المجيد عرار 23 عاما، ويوسف نعيم يوسف زعاقيق 22 عاما، وعمرو زعاقيق 22 عاما، وعبدالله زعاقيق 21عاما، ومؤمن الصليبي 18عاما بعد مداهمة منازلهم وتفتيشهما.
وأشار إلى أن الاحتلال داهم أيضا عددا آخر من المنازل وعبث بمحتوياتها وحطم آثاثها ومقتنياتها عرف منها: منزل الفلسطيني صلاح إبراهيم زعاقيق، الذي احتجزه مع أفراد أسرته في غرفة بالمنزل، وحطم الأبواب والأجهزة الكهربائية.
كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة السموع كلا من: بلال حوامدة، وحسين عيسى الخلايلة، وشهيد موسى الخلايلة وشقيقيه أحمد، وبراء وعروة نواف الزعارير، ومحمد ذيب الحوامدة، وعيسى جمال أبو سيف، وبراء أحمد البدارين، وبهاء سليمان المحاريق، ومحمد مصطفى الحوامدة.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
الأمم المتحدة: قدمنا 5.6 ملايين استشارة طبية في غزة
-
8 شهداء في قصف الاحتلال لمحطة تعبئة مياه في رفح
-
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
-
الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على الحواجز المحيطة بنابلس
-
استشهاد 12 وإصابة 25 في استهداف الاحتلال لمنزل وخيام للنازحين في مخيم البريج
-
قراصنة يخترقون مواقع رياضية إسرائيلية ويضعون صورة أبو عبيدة
-
نيويورك تايمز: إسرائيل دمرت نحو 60% من مباني غزة
-
نتنياهو لم يستدع غالانت للمشاورات الأمنية