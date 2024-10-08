 
الثلاثاء 2024-10-08 01:03 م
 

الاحتلال يشن حملة اعتقالات شرسة في الخليل

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 08-10-2024 09:43 ص
الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 23 فلسطينياً من محافظة الخليل.اضافة اعلان


وأفاد الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة، واعتقلت كلا من: أحمد أبو مارية 57 عاما، ومحمد أبو مارية 53 عاما، وعوني العلامي 45 عاما، ونجله محمد 18عاما، ومصطفى أبو مارية 22 عاما، وشقيقه أيهم 18 عاما، ومحمد جهاد صبارنة 22 عاما، ونبيل عبد المجيد عرار 23 عاما، ويوسف نعيم يوسف زعاقيق 22 عاما، وعمرو زعاقيق 22 عاما، وعبدالله زعاقيق 21عاما، ومؤمن الصليبي 18عاما بعد مداهمة منازلهم وتفتيشهما.

وأشار إلى أن الاحتلال داهم أيضا عددا آخر من المنازل وعبث بمحتوياتها وحطم آثاثها ومقتنياتها عرف منها: منزل الفلسطيني صلاح إبراهيم زعاقيق، الذي احتجزه مع أفراد أسرته في غرفة بالمنزل، وحطم الأبواب والأجهزة الكهربائية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة السموع كلا من: بلال حوامدة، وحسين عيسى الخلايلة، وشهيد موسى الخلايلة وشقيقيه أحمد، وبراء وعروة نواف الزعارير، ومحمد ذيب الحوامدة، وعيسى جمال أبو سيف، وبراء أحمد البدارين، وبهاء سليمان المحاريق، ومحمد مصطفى الحوامدة.

وفا
 
gnews

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