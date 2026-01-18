الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في الضفة الغربية وسط إطلاق كثيف للنيران، واعتقلت 25 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون.
