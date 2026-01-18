الأحد 2026-01-18 07:46 م

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال
 
الأحد، 18-01-2026 07:26 م

الوكيل الإخباري-   شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق من الضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في الضفة الغربية وسط إطلاق كثيف للنيران، واعتقلت 25 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون.

 

 
 


