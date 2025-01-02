الاحتلال يضرم النيران بمحيط المستشفى الإندونيسي

وكان محاصرون في المستشفى الإندونيسي بغزة قالوا لمراسل الجزيرة إنهم لا ماء لديهم ولا طعام ويواجهون خطر الموت جوعا.
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