الاحتلال يضرم النيران بمحيط المستشفى الإندونيسي

08:58 م

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الوكيل الإخباري- أكد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال تضرم النيران في عدد من المدارس والمنازل بمحيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة. اضافة اعلان





وكان محاصرون في المستشفى الإندونيسي بغزة قالوا لمراسل الجزيرة إنهم لا ماء لديهم ولا طعام ويواجهون خطر الموت جوعا.