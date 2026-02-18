الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملات اقتحام واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، طالت نحو 20 فلسطينيا.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن "قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون".