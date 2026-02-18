الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن "قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون".
