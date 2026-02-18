الأربعاء 2026-02-18 05:51 م

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال
 
الأربعاء، 18-02-2026 04:56 م

الوكيل الإخباري-   شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملات اقتحام واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، طالت نحو 20 فلسطينيا.

اضافة اعلان


وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن "قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

عطلة

أخبار محلية الحكومة تستطلع آراء الموظفين حول الدوام 4 أيام بدلا من 5 - رابط

ب

أخبار محلية وزير الزراعة يوقع اتفاقيات دعم لمصنعين غذائيين

ب

أخبار محلية الأميرة منى تترأس الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لجمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر

هيئة الخدمة والإدارة العامة

أخبار محلية "الخدمة والإدارة العامة" تختتم جلسات تشاورية لاعتماد أطر الكفايات الفنية للوظائف النمطية

الملكة رانيا تلتقي سيدة ألمانيا الأولى إلكه بودنبندر في عمّان

أخبار محلية الملكة رانيا تلتقي سيدة ألمانيا الأولى إلكه بودنبندر في عمّان

إدارة السير

أخبار محلية العساف: خدمة الاستفادة من الخصم على المخالفات ستتوفر قريبا عبر سند

ب

أخبار الشركات البنك العربي يجدد دعمه لمبادرة "سنبلة"

تحذير هام من إدارة السير لسائقي المركبات

أخبار محلية تنويه لمسددي مخالفات السير .. لمن يدفع خلال 60 يوماً



 






الأكثر مشاهدة