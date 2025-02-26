الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من بلعا شرق طولكرم

وذكرت مصادر ، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: فخري شحرور، ومعتز هشام يعقوب، ومحمد عمر سامي، ومؤمن الشامية، ومجدي السباعي، بعد مداهمة منازلهم في أحياء متفرقة من البلدة،
وفا
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