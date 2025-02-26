 
الأربعاء 2025-02-26 09:49 ص
 

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من بلعا شرق طولكرم

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 26-02-2025 09:06 ص
الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، خمسة فلسطينيين من بلدة بلعا شرق طولكرم.اضافة اعلان


وذكرت مصادر ، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: فخري شحرور، ومعتز هشام يعقوب، ومحمد عمر سامي، ومؤمن الشامية، ومجدي السباعي، بعد مداهمة منازلهم في أحياء متفرقة من البلدة،

وفا
 
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