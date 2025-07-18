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الاحتلال يعلن تصفية قائد كتيبة الدرج والتفاح في "حماس" بغارة جوية

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 18-07-2025 08:17 م
الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتعاون مع جهاز "الشاباك"، عن تصفية محمد غصين، قائد كتيبة الدرج والتفاح في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، وذلك خلال غارة جوية نُفذت الأسبوع الماضي شرقي مدينة غزة.اضافة اعلان


وأوضح بيان الجيش أن غصين كان من بين العناصر الذين شاركوا في التسلل إلى داخل إسرائيل يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، ضمن الهجوم الواسع الذي شنّته "حماس" على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، وأسفر عن مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين.

وأضاف البيان أن غصين لعب دوراً محورياً في "تخطيط وتنفيذ عمليات استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي" خلال الحرب الجارية، واصفاً تصفيته بأنها "ضربة قوية للبنية العملياتية" للكتيبة التي كان يقودها، مشيراً إلى أن غيابه سيؤثر بشكل مباشر في قدرتها على تنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية المنتشرة في القطاع.

ويواصل الاحتلال تنفيذ غارات تستهدف ما يسميه "القيادات الميدانية" لحركة حماس، في إطار عملياته العسكرية المتواصلة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر، والتي تهدف وفق التصريحات الرسمية إلى "تفكيك البنية التحتية العسكرية" للحركة.

روسيا اليوم
 
 
gnews

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