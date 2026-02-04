الاحتلال يمنع سفر المرضى عبر معبر رفح ويلغي مغادرة الدفعة الثالثة

وقال المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، إن مكتب منظمة الصحة العالمية أبلغهم بإلغاء تنفيذ سفر المرضى والجرحى، رغم استكمال جميع الإجراءات وتجهيزهم في مستشفى الهلال الأحمر بمدينة خان يونس، مما شكل مفاجأة للجهات المعنية والمرضى.
وأضاف أن المعبر، ومنذ إعادة افتتاحه الاثنين، شهد مغادرة 50 مريضا ومصابا فقط، بمن فيهم مرافقيهم؛ حيث غادر في اليوم الأول 7 مرضى مع مرافقيهم، وفي اليوم الثاني 16 آخرون مع مرافقيهم، خلال 48 ساعة.
وأشار النمس، إلى أن هذا الإلغاء يأتي في سياق المماطلة وفرض العراقيل من قبل الاحتلال على سفر المرضى، رغم الحاجة الملحة للعلاج خارج القطاع، لافتا إلى أن نحو 18,500 مريض وجريح بحاجة إلى تلقي العلاج في الخارج.
