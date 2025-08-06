الاحتلال ينفذ عمليات هدم في رام الله والبيرة وبيت لحم بالضفة

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت في عمليات هدم بضاحية الزراعة قرب مخيم الجلزون (شمال محافظة رام الله) والبيرة بالضفة الغربية المحتلة. اضافة اعلان





كما أفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال هدمت عمارة قيد الإنشاء في قرية دار صلاح (شرق بيت لحم) بالضفة.