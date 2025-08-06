الاحتلال ينفذ عمليات هدم في رام الله والبيرة وبيت لحم بالضفة

كما أفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال هدمت عمارة قيد الإنشاء في قرية دار صلاح (شرق بيت لحم) بالضفة.
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