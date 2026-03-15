الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ16

ولأول مرة منذ عام 1967 منع الاحتلال المصلين من أداء الصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى، حيث غاب المصلون عن الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.
وكانت محافظة القدس قد حذرت من التصاعد الخطير في خطاب التحريض الذي تقوده ما تُسمّى "منظمات الهيكل" المتطرفة ضد المسجد الأقصى، في ظل استمرار إجراءات الإغلاق، مؤكدة أن ما يجري لا يمكن اعتباره إجراءات أمنية مؤقتة كما يدّعي الاحتلال، بل يندرج ضمن مسار سياسي وأيديولوجي يهدف إلى تغيير الواقع الديني والتاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي
-
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في خانيونس جنوب قطاع غزة
-
جامعة الدول العربية تدين استمرار إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين
-
إسرائيل: معبر رفح سيفتح الأربعاء أمام حركة محدودة للأفراد
-
3 شهداء جراء استهداف طائرات الاحتلال غرب النصيرات وسط غزة
-
استشهاد فلسطيني وزوجته وطفليهما برصاص الاحتلال جنوبي طوباس
-
شهيدان بقصف إسرائيلي على خان يونس
-
الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ15 على التوالي