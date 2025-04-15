الثلاثاء 2025-04-15 09:16 ص
 

الاحتلال يواصل حصار أريحا

إغلاقات الطرق أثناء حصار أريحا
إغلاقات الطرق أثناء حصار أريحا
 
الثلاثاء، 15-04-2025 07:53 ص
الوكيل الإخباري-  تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشديد إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة أريحا ومحاصرتها، منذ الليلة الماضية.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية في أريحا، بأن قوات الاحتلال تواصل تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينة أريحا الرئيسية، والأخرى الفرعية.

ولفتت تقارير صحفية بأن جنود الاحتلال أغلقوا الحواجز الحديدية (البوابات) المقامة عند مداخل المدينة الأربعة، ومنعوا الفلسطينيين من دخول المدنية أو الخروج منها، ما تسبب بأزمات مرورية خانقة، وعرقلة تنقل المسافرين من وإلى أريحا.

وفا
 
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