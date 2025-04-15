الاحتلال يواصل حصار أريحا

وأفادت مصادر أمنية في أريحا، بأن قوات الاحتلال تواصل تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينة أريحا الرئيسية، والأخرى الفرعية.
ولفتت تقارير صحفية بأن جنود الاحتلال أغلقوا الحواجز الحديدية (البوابات) المقامة عند مداخل المدينة الأربعة، ومنعوا الفلسطينيين من دخول المدنية أو الخروج منها، ما تسبب بأزمات مرورية خانقة، وعرقلة تنقل المسافرين من وإلى أريحا.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
آخر تطورات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى
-
عرائض الاحتجاج في الكيان تمتد إلى لواء غولاني
-
غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء قصف الاحتلال لمستشفى الأهلي العربي بغزة
-
15 شهيدا في غزة منذ فجر الاثنين
-
شهيدان في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا
-
قصف إسرائيلي يستهدف خيمة للنازحين بخان يونس
-
إصابات بغارة للاحتلال على خان يونس
-
حماس: المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار يتجاوز الخطوط الحمر