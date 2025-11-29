البرلمان العربي: يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني عهد لنصرة الحق

الوكيل الإخباري- أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، أنّ يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي في ظل أوضاع إنسانية وسياسية بالغة الخطورة، نتيجة استمرار عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس، وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من حصار وتهجير وقتل وانتهاكات ممنهجة ترتقي إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.

