السبت 2025-11-29 10:12 م

البرلمان العربي: يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني عهد لنصرة الحق

رئيس البرلمان العربي يهنئ القاضي
البرلمان العربي
السبت، 29-11-2025 07:40 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، أنّ يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي في ظل أوضاع إنسانية وسياسية بالغة الخطورة، نتيجة استمرار عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس، وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من حصار وتهجير وقتل وانتهاكات ممنهجة ترتقي إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.

وأشار اليماحي في بيان اليوم السبت إلى أن هذا اليوم ليس مجرد مناسبة رمزية، بل تجديد لعهد عربي ودولي ثابت بالوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، وتعزيز التحركات البرلمانية والدبلوماسية لرفع معاناة الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة حتى نيل كامل حقوقه المشروعة.

 
 


