الثلاثاء 2026-06-09 05:33 م

الحكومة الفلسطينية تطالب الوسطاء بتحمل مسؤولياتهم تجاه خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار بغزة

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 09-06-2026 05:03 م

الوكيل الإخباري- أدان مجلس الوزراء الفلسطيني، مجازر الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق النازحين في قطاع غزة، ومن بينها المجزرة التي أودت بحياة 6 فلسطينيين إضافة إلى عشرات الإصابات في حي الرمال بمدينة غزة، مؤكدا أن استهداف مراكز الإيواء والمدنيين يشكل جرائم حرب وانتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته دول كبرى.

اضافة اعلان


وطالب المجلس، في جلسته الأسبوعية الثلاثاء، المجتمع الدولي والدول الضامنة للاتفاق بالتحرك العاجل لوقف العدوان وضمان إدخال الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى القطاع.


كما حمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصاعد إرهاب مليشيات المستوطنين، إذ سجل الأسبوع الماضي ما مجموعه 82 اعتداء إرهابيا استهدفت 13 قرية فلسطينية، وأدت إلى إصابة 31 فلسطينيا بينهم 11 طفلا، وشملت هذه الاعتداءات محاولات إشعال الحرائق وتخريب الممتلكات وإقامة مجموعة من البؤر الاستيطانية، يضاف ذلك إلى أكثر من 23 إخطارًا بهدم منشآت سلّمتها سلطات الاحتلال لفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية، بالتزامن مع تنفيذ 4 عمليات هدم طالت 8 منشآت فلسطينية، والاستيلاء على أكثر من 645 دونما من أراضي الفلسطينيين في جنين وبيت لحم وطوباس تحت ذرائع مختلفة.


وطالب مجلس الوزراء الفلسطيني بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الأردن يعزي بضحايا زلزال الفلبين

ل

عربي ودولي جيش الاحتلال يعلن حصيلة خسائره منذ تجدد العدوان على لبنان

ل

فلسطين الحكومة الفلسطينية تطالب الوسطاء بتحمل مسؤولياتهم تجاه خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار بغزة

ا

شؤون برلمانية القاضي يلتقي سفير أذربيجان

ل

أخبار محلية الخضير: ​دراسة لإقامة مهرجان جرش أكثر من دورة خلال العام

ر

شؤون برلمانية الخارجية النيابية الأردنية ونظيرتها العراقية تؤكدان متانة العلاقات وتوسيع الشراكة الاستراتيجية

ل

أخبار الشركات سامسونج تحوّل ساعة Galaxy Watch إلى رفيقٍ للصحة اليومية بتحديثات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

ل

أخبار محلية الاتحاد الآسيوي: منتخب النشامى يتطلع لصناعة إرثه الخاص في المونديال



 
 






الأكثر مشاهدة

 