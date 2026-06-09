الحكومة الفلسطينية تطالب الوسطاء بتحمل مسؤولياتهم تجاه خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار بغزة

الوكيل الإخباري- أدان مجلس الوزراء الفلسطيني، مجازر الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق النازحين في قطاع غزة، ومن بينها المجزرة التي أودت بحياة 6 فلسطينيين إضافة إلى عشرات الإصابات في حي الرمال بمدينة غزة، مؤكدا أن استهداف مراكز الإيواء والمدنيين يشكل جرائم حرب وانتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته دول كبرى.

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وطالب المجلس، في جلسته الأسبوعية الثلاثاء، المجتمع الدولي والدول الضامنة للاتفاق بالتحرك العاجل لوقف العدوان وضمان إدخال الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى القطاع.



كما حمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصاعد إرهاب مليشيات المستوطنين، إذ سجل الأسبوع الماضي ما مجموعه 82 اعتداء إرهابيا استهدفت 13 قرية فلسطينية، وأدت إلى إصابة 31 فلسطينيا بينهم 11 طفلا، وشملت هذه الاعتداءات محاولات إشعال الحرائق وتخريب الممتلكات وإقامة مجموعة من البؤر الاستيطانية، يضاف ذلك إلى أكثر من 23 إخطارًا بهدم منشآت سلّمتها سلطات الاحتلال لفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية، بالتزامن مع تنفيذ 4 عمليات هدم طالت 8 منشآت فلسطينية، والاستيلاء على أكثر من 645 دونما من أراضي الفلسطينيين في جنين وبيت لحم وطوباس تحت ذرائع مختلفة.