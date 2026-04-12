المتطرف بن غفير ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

وخلال الاقتحام، أدى المستوطنون صلوات تلمودية داخل باحات المسجد الأقصى، في خطوة استفزازية جديدة تندرج ضمن محاولات فرض واقع ديني جديد في المكان، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني.
وقالت محافظة القدس إن هذا الاقتحام يأتي في ظل تصاعد الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، واستمرار القيود المفروضة على دخول المصلين.
أخبار متعلقة
شهيد برصاص الاحتلال في خانيونس
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. "جسر حميد الجوي" الإنساني يمدّ غزة بأمل متجدد عبر المساعدات العاجلة
-
"أسطول الصمود" ينطلق باتجاه قطاع غزة
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72.328 منذ بدء العدوان
-
الاحتلال يحول مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية تزامنا مع إحياء "سبت النور"
-
6 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مخيم البريج وخان يونس
-
100 ألف يؤدون صلاة الجمعة في "الأقصى" بعد إغلاقه 40 يومًا
-
استشهاد فلسطيني بقصف مسيرة للاحتلال جنوب قطاع غزة