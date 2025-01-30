انتشال جثامين 42 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى 47460 شهيدا و111580 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023.
من جهة أخرى، استشهد اليوم الخميس، طفل فلسطيني في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
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