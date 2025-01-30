انتشال جثامين 42 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، وصول 43 شهيدا إلى مستشفيات القطاع، منهم 42 شهيدا بعمليات الانتشال، وشهيد متأثرا بإصابته، إضافة إلى 9 إصابات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى 47460 شهيدا و111580 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023.