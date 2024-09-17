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بروفيسور يهودي يتوقع اندلاع حرب أهلية في إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 17-09-2024 02:05 م

الوكيل الإخباري-   توقع أستاذ معهد الدراسات الشرقية والإفريقية في لندن البروفيسور حاييم بريشيت اندلاع حرب أهلية في إسرائيل على خلفية حرب غزة. وفي حديث متلفز، قال حاييم إن "ما يفعله الإسرائيليون هو أسوأ جريمة في القرن"، مشيرا إلى أن "والداه كلاهما كانا ناشطين وكانا في معسكر اعتقال نازي يعملان في العبودية في بولندا، ولا يعتقد أن شخصا مثله يمكن أن يكون طرفا في الإبادة الجماعية".

ولفت إلى أن "أي طرف يزود إسرائيل بالسلاح يقوم أيضا بارتكاب إبادة جماعية وجزء من الجريمة، الولايات المتحدة وبريطانيا وبلدان أوروبية أخرى تزود إسرائيل بالسلاح ويدعمونها اقتصاديا وسياسيا وبالإعلام الكاذب، يجب أن ينظر في الأمر في محكمة العدل الدولية".

وحذر من أن "إسرائيل تضعف والمجتمع ينقسم ويتجه نحو حرب أهلية بين اليهود أنفسهم في إسرائيل:ـ مشيرا إلى أنه "حين نلوم إسرائيل على الإبادة الجماعية لا يجب أن ننسى كل الغرب الذي جعل ذلك ممكنا".

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RT

 
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