بعد الإفراج عنهم .. 70 أسيرا سيبعدون خارج الأراضي الفلسطينية

وكانت الحركة قد نشرت قائمة بأسماء 200 أسير ستفرج عنهم إسرائيل ضمن صفقة التبادل.
وأظهرت مقاطع فيديو عناصر من حركة حماس يتجمعون في موقع تسليم الاسيرات الإسرائيليات بمدينة غزة قبيل ساعات من بدء التسليم.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ستطلق سراح 200 سجين أو معتقل فلسطيني مقابل الاسيرات الأربعة، من بينهم 120 ناشطا فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم بشنّ "هجمات دموية".
وأعلنت حركة "حماس" يوم الجمعة أسماء 4 أسيرات من المجندات الإسرائيليات سيفرج عنهن السبت مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في ثاني تبادل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
سكاي نيوز
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