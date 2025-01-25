 
السبت 2025-01-25 01:42 م
 

بعد الإفراج عنهم .. 70 أسيرا سيبعدون خارج الأراضي الفلسطينية

مجاهدو القسام في غزة
مجاهدو القسام في غزة
السبت، 25-01-2025 01:23 م
الوكيل الإخباري-قالت حركة حماس، السبت، إن 70 من الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل اليوم سوف يُرحّلون إلى خارج الأراضي الفلسطينية.اضافة اعلان


وكانت الحركة قد نشرت قائمة بأسماء 200 أسير ستفرج عنهم إسرائيل ضمن صفقة التبادل.

وأظهرت مقاطع فيديو عناصر من حركة حماس يتجمعون في موقع تسليم الاسيرات الإسرائيليات بمدينة غزة قبيل ساعات من بدء التسليم.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ستطلق سراح 200 سجين أو معتقل فلسطيني مقابل الاسيرات الأربعة، من بينهم 120 ناشطا فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم بشنّ "هجمات دموية".

وأعلنت حركة "حماس" يوم الجمعة أسماء 4 أسيرات من المجندات الإسرائيليات سيفرج عنهن السبت مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في ثاني تبادل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

عجلون

أخبار محلية دعوات لاستثمار المواقع الأثرية بعجلون لتعزيز السياحة المحلية

مجاهدو القسام في غزة

فلسطين بعد الإفراج عنهم .. 70 أسيرا سيبعدون خارج الأراضي الفلسطينية

صالة قصر الرياضة

أخبار محلية 200 لاعب يشاركون في بطولة المملكة للمصارعة

ا

أخبار محلية الفنادق تعفي منشآت الجنوب ومأدبا من رسوم الاشتراكات وخصم 50% لباقي المنشآت بالمملكة

نخبة القسام يحملون سلاح نخبة الاحتلال أثناء تسليم الأسرى

فلسطين إعلام إسرائيلي: حماس أهانت الجيش الإسرائيلي بصور التافور

صورة عامة للعاصمة عمان

اقتصاد محلي برنامج الأغذية: تقديم مساعدات لقرابة 310 آلاف لاجئ في الأردن بتقديم 21 دولارًا للفرد شهريا

أرشيفية

أخبار محلية أطباء مستشفى الأمير فيصل ينقذون حياة طفلة ابتلعت مشبك شعر

الصليب الأحمر يتسلم المحتجزات الإسرائيليات في غزة

فلسطين حماس تسلم الصليب الأحمر 4 محتجزات إسرائيليات



 




الأكثر مشاهدة