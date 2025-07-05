توقع بدء محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس لحل نقاط الخلاف

12:37 ص

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الوكيل الإخباري- توقع مسؤول إسرائيلي، نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، أن تبدأ محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، بعد رد الأخيرة "إيجابيا" على مقترح هدنة الشهرين. اضافة اعلان





ومن المتوقع أن يغادر وفد إسرائيلي إلى الدوحة لإجراء مفاوضات حول شروط الاتفاق.



وأعلنت حركة حماس، في بيان رسمي، أنها سلّمت ردها إلى الوسطاء بشأن مقترح وقف الحرب في غزة، وأكدت جاهزيتها الجدية للدخول فوراً في مفاوضات حول آلية تنفيذ الاتفاق.



وأوضحت الحركة أنها أكملت مشاوراتها الداخلية، إضافة إلى مشاوراتها مع الفصائل والقوى الفلسطينية، حول المقترح الأخير المقدم من الوسطاء، مشيرة إلى أن الرد تم تسليمه وأنه "اتسم بالإيجابية".



