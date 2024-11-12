ثلاثة شهداء وعشرات الجرحى بعد قصف الاحتلال لتجمعات الفلسطينيين في غزة

وفي قصف مماثل، تم نقل شهيد ونحو 20 جريحًا إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة بعد قصف طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "كواد كوبتر" في منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان شمال المدينة.
وكان مستشفى العودة في النصيرات قد استقبل، صباح اليوم، جثامين ثلاثة شهداء و11 مصابًا إثر قصف استهدف منزلًا في حي الرحمة بمنطقة المخيم الجديد غرب النصيرات.
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