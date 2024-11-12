ثلاثة شهداء وعشرات الجرحى بعد قصف الاحتلال لتجمعات الفلسطينيين في غزة

12:34 م

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الوكيل الإخباري- أفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، بنقل جثماني شهيدين وعدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك بعد استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعًا للفلسطينيين بالقرب من عيادة الوكالة على شارع البحر في المدينة. اضافة اعلان





وفي قصف مماثل، تم نقل شهيد ونحو 20 جريحًا إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة بعد قصف طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "كواد كوبتر" في منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان شمال المدينة.



وكان مستشفى العودة في النصيرات قد استقبل، صباح اليوم، جثامين ثلاثة شهداء و11 مصابًا إثر قصف استهدف منزلًا في حي الرحمة بمنطقة المخيم الجديد غرب النصيرات.



