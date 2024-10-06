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جيش الإحتلال يرصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة

إطلاق صواريخ من قطاع غزة
إطلاق صواريخ من قطاع غزة
الأحد، 06-10-2024 06:26 م

الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، رصد إطلاق صواريخ من شمال غزة في اتجاه جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وذلك عشية الذكرى الأولى لهجوم حركة حماس قبيل اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني.

 
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