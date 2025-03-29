جيش الاحتلال يبدأ عملية برية لتوسيع "منطقة التأمين الدفاعية" في جنوب غزة

واستأنفت إسرائيل في 18 مارس آذار العمليات البرية والقصف على (حماس)، والذي قالت إنه يهدف إلى زيادة الضغط على الحركة لتحرير باقي المحتجزين.
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