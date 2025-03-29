السبت 2025-03-29 11:43 م
 

جيش الاحتلال يبدأ عملية برية لتوسيع "منطقة التأمين الدفاعية" في جنوب غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
السبت، 29-03-2025 11:22 م

الوكيل الإخباري-   قال جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت إنه بدأ "عملية برية" في حي الجنينة برفح لتوسيع ما وصفها "بمنطقة التأمين الدفاعية في جنوب القطاع".

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واستأنفت إسرائيل في 18 مارس آذار العمليات البرية والقصف على (حماس)، والذي قالت إنه يهدف إلى زيادة الضغط على الحركة لتحرير باقي المحتجزين.

 
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