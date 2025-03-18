حصيلة متصاعدة.. 100 شهيد بسلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على غزة

الوكيل الإخباري- استشهد قرابة 100 فلسطينيا وأصيب حوالي 250 في حصيلة أولية، بينهم أطفال ونساء، فجر الثلاثاء، في سلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الحربية في جميع أنحاء قطاع غزة.

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