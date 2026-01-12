الإثنين 2026-01-12 02:38 ص

حماس تقرر تأجيل انتخاب رئيس جديد لمكتبها السياسي

شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"
حماس
 
الإثنين، 12-01-2026 12:58 ص
الوكيل الإخباري-    كشفت مصادر قيادية في حركة «حماس» أن الحركة قررت إرجاء انتخاب رئيس مكتبها السياسي العام الذي كان من المقرر إجراؤه خلال الأيام العشرة الأولى من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي.اضافة اعلان


وقالت المصادر وفقا لصحيفة الشرق الاوسط إن إرجاء هذه الخطوة تم حتى إشعار آخر، موضحةً أنه «لم يتم تحديد موعد جديد، لكن قد تُجرى الانتخابات في أي لحظة».
 
 


gnews

أحدث الأخبار

شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

فلسطين حماس تقرر تأجيل انتخاب رئيس جديد لمكتبها السياسي

غارة إسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان.

عربي ودولي غارة إسرائيلية تستهدف منطقة في جنوب لبنان بعد إنذار سكانها بالإخلاء

حريق غابات أتى على أكثر من 15 ألف هكتار في الأرجنتين منذ الاثنين

عربي ودولي حريق غابات أتى على أكثر من 15 ألف هكتار في الأرجنتين منذ الاثنين

مطالب بتشديد الرقابة على رمي المخلفات في الكرك

أخبار محلية محافظ الكرك يتفقد مواقع تجمعات المياه المتضررة في لواء القصر

متصرف لواء الرمثا يتفقد طريق الشجرة المغير

أخبار محلية متصرف لواء الرمثا يتفقد طريق الشجرة المغير

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش يعرب عن "صدمته" من العنف حيال المتظاهرين في إيران

الرئيس اللبناني جوزاف عون

عربي ودولي عون: الشعب اللبناني يريد الوفاق الوطني والسلم الأهلي

الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل

عربي ودولي الرئيس الكوبي ردّا على ترامب: "لا أحد يملي علينا ما نقوم به"



 






الأكثر مشاهدة