حماس تقرر تأجيل انتخاب رئيس جديد لمكتبها السياسي

وقالت المصادر وفقا لصحيفة الشرق الاوسط إن إرجاء هذه الخطوة تم حتى إشعار آخر، موضحةً أنه «لم يتم تحديد موعد جديد، لكن قد تُجرى الانتخابات في أي لحظة».
-
أخبار متعلقة
-
وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة
-
4 شهداء و6 مصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ فجر الأحد
-
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية
-
شهيدان برصاص وقصف الاحتلال في غزة
-
الاحتلال يناقش الاثنين المصادقة على مخططين استيطانيين في الشيخ جراح ومطار القدس
-
استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل
-
الاحتلال يواصل خروقاته بغارات وقصف مدفعي على قطاع غزة
-
الأونروا: الأطفال في قطاع غزة يعيشون ظروفا مزرية