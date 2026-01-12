حماس تقرر تأجيل انتخاب رئيس جديد لمكتبها السياسي

12:58 ص

الوكيل الإخباري- كشفت مصادر قيادية في حركة «حماس» أن الحركة قررت إرجاء انتخاب رئيس مكتبها السياسي العام الذي كان من المقرر إجراؤه خلال الأيام العشرة الأولى من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي. اضافة اعلان





وقالت المصادر وفقا لصحيفة الشرق الاوسط إن إرجاء هذه الخطوة تم حتى إشعار آخر، موضحةً أنه «لم يتم تحديد موعد جديد، لكن قد تُجرى الانتخابات في أي لحظة».

