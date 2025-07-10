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حماس تنعى منفذ عملية الطعن في رمانة بجنين

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أرشيفية
 
الخميس، 10-07-2025 12:55 م

الوكيل الإخباري- نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منفذ عملية رمانة بجنين بالضفة الغربية الشهيد أحمد عمور الذي قتلته قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس.

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وقالت إن العملية "هي رسالة بأن سعي الاحتلال لإخماد المقاومة بالضفة سيفشل".

 
 
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