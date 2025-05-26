حماس توافق على اقتراح أميركي لوقف إطلاق النار في غزة

وذكر المسؤول "الوسطاء قدّموا خلال الأيام القليلة الماضية عرضا جديدا في محاولة للتوصل لاتفاق لوقف النار".
وأضاف "يتضمن العرض الذي يعدّ تطويرا لمسار المبعوث الأميركي ويتكوف إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء ممن هم لدى حماس على دفعتين، مقابل هدنة لمدة 70 يوما والانسحاب الجزئي التدريجي من قطاع غزة وإطلاق سراح أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بينهم عدة مئات من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات".
وتابع "ستبدأ مفاوضات غير مباشرة بشأن هدنة طويلة الأمد ومتطلباتها، وتمكين لجنة الإسناد المجتمعي المستقلة من إدارة قطاع غزة".
-
أخبار متعلقة
-
خطيب الأقصى: اليمين المتطرف يهيمن على حكومة الاحتلال وينقض على المقدسات
-
الجوع يفتك بـ 58 حالة وسط أزمة إنسانية متفاقمة في القطاع
-
إسرائيل تهدد بضم الضفة وغور الأردن إذا اعترفت دول كبرى بفلسطين
-
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا استفزازية
-
25 شهيدا في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة
-
تسجيلات مسربة وتمرد داخل الشاباك.. مسؤولون كبار يهددون بالاستقالة إذا تولى زيني رئاسة الجهاز
-
الاحتلال ينسف مباني سكنية في بلدة القرارة شمال خان يونس
-
4 شهداء بقصف للاحتلال في مدينة غزة