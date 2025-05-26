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حماس توافق على اقتراح أميركي لوقف إطلاق النار في غزة

غزة
غزة
 
الإثنين، 26-05-2025 05:34 م
الوكيل الإخباري-  قال مسؤول فلسطيني مقرّب من (حماس)، الاثنين، إن الحركة وافقت على مقترح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة.اضافة اعلان


وذكر المسؤول "الوسطاء قدّموا خلال الأيام القليلة الماضية عرضا جديدا في محاولة للتوصل لاتفاق لوقف النار".

وأضاف "يتضمن العرض الذي يعدّ تطويرا لمسار المبعوث الأميركي ويتكوف إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء ممن هم لدى حماس على دفعتين، مقابل هدنة لمدة 70 يوما والانسحاب الجزئي التدريجي من قطاع غزة وإطلاق سراح أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بينهم عدة مئات من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات".

وتابع "ستبدأ مفاوضات غير مباشرة بشأن هدنة طويلة الأمد ومتطلباتها، وتمكين لجنة الإسناد المجتمعي المستقلة من إدارة قطاع غزة".
 
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