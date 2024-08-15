حماس: ممارسات أجهزة السلطة الأمنية تتناغم مع الاحتلال

وتابعت: شعبنا الصامد المقاوم في أمسّ الحاجة لوقف سياسة السلطة في قمعها وملاحقتها.
ودعت حماس، قيادة السلطة وحركة فتح لوقف تغول الأجهزة الأمنية على الشعب الفلسطيني والمقاومة.
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