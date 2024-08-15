 
الخميس 2024-08-15 01:08 م
 


حماس: ممارسات أجهزة السلطة الأمنية تتناغم مع الاحتلال

شعار حركة حماس
شعار حركة حماس




 

الخميس، 15-08-2024 12:29 م

الوكيل الإخباري-   قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن اعتقالات السلطة السياسية وتفكيك عبوات المقاومة التي تمارسها أجهزة السلطة الأمنية تناغمٌ مع الاحتلال وضربٌ للنسيج الوطني.

 

وأضافت حماس اليوم الخميس، أن هذه الممارسات تتعارض مع دور الأجهزة الأمنية المُفتَرَض في حماية شعبنا في مواجهة الاحتلال.


وتابعت: شعبنا الصامد المقاوم في أمسّ الحاجة لوقف سياسة السلطة في قمعها وملاحقتها.


ودعت حماس، قيادة السلطة وحركة فتح لوقف تغول الأجهزة الأمنية على الشعب الفلسطيني والمقاومة.

gnews

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