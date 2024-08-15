حماس: ممارسات أجهزة السلطة الأمنية تتناغم مع الاحتلال

الوكيل الإخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن اعتقالات السلطة السياسية وتفكيك عبوات المقاومة التي تمارسها أجهزة السلطة الأمنية تناغمٌ مع الاحتلال وضربٌ للنسيج الوطني.

وأضافت حماس اليوم الخميس، أن هذه الممارسات تتعارض مع دور الأجهزة الأمنية المُفتَرَض في حماية شعبنا في مواجهة الاحتلال.



وتابعت: شعبنا الصامد المقاوم في أمسّ الحاجة لوقف سياسة السلطة في قمعها وملاحقتها.