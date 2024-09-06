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خلف 21 شهيدًا .. الاحتلال ينسحب من جنين بعد 10 أيام من العدوان

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 06-09-2024 11:44 ص

الوكيل الإخباري-   انسحبت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، من مدينة جنين ومخيمها بعد 10 أيام من العدوان العنيف والمتواصل الذي أودى بعشرات الشهداء والجرحى، وخلف دمارًا واسعًا.

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وأعرب فلسطينيون عن مخاوفهم من عودة قوات الاحتلال لاقتحام المدينة ومخيمها بعد انسحابها وانتشارها على الحواجز العسكرية المحيطة، كما حدث في مرات عديدة سابقة.


واستشهد 21 فلسطينيًا، بينهم أطفال ومسنون، وأصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة، في عدوان الاحتلال على محافظة جنين، والذي وصف بالدموي والأعنف منذ العام 2002.

 

وفا

 
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