رئيس فنلندا يعلن استعداده للاعتراف بدولة فلسطين

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، عن استعداده للموافقة على الاعتراف بدولة فلسطين في حال تقدمت الحكومة بمقترح رسمي بهذا الشأن.

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جاء تصريحه في منشور على منصة "إكس" اليوم الجمعة، أشاد فيه بالقرارات الأخيرة لفرنسا وبريطانيا وكندا التي تعزز التوجه نحو الاعتراف بفلسطين، واصفًا إياها بخطوة نحو "إحياء عملية السلام".



وأضاف ستاب: "إذا تلقيت اقتراحًا للاعتراف بفلسطين، فأنا مستعد للموافقة عليه"، معربًا عن استيائه من الوضع "غير الإنساني" في قطاع غزة.