رئيس فنلندا يعلن استعداده للاعتراف بدولة فلسطين

جاء تصريحه في منشور على منصة "إكس" اليوم الجمعة، أشاد فيه بالقرارات الأخيرة لفرنسا وبريطانيا وكندا التي تعزز التوجه نحو الاعتراف بفلسطين، واصفًا إياها بخطوة نحو "إحياء عملية السلام".
وأضاف ستاب: "إذا تلقيت اقتراحًا للاعتراف بفلسطين، فأنا مستعد للموافقة عليه"، معربًا عن استيائه من الوضع "غير الإنساني" في قطاع غزة.
كما أشار إلى وجود "آراء متباينة" داخل فنلندا حول هذه القضية، إلى جانب بعض المخاوف، داعيًا إلى نقاش منفتح وصادق بشأنها.
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