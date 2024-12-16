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سلطات الاحتلال الإسرائيلية تهدم 14 منزلا ومنشآت في بلدات بالقدس

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 16-12-2024 09:08 م
الوكيل الإخباري-   هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح االاثنين، 14 منزلا، ومخزنا وموقفا في بلدتي سلوان وعناتا بمحافظة القدس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن سلطات الاحتلال نفذت عمليات هدم في حي البستان في بلدة سلوان، طالت 8 منازل، تعود لكل من: عائلة جلاجل، الذي كان مُشيّدا منذ 8 سنوات، ويقطن فيه 4 أفراد، وآخر لعائلة أبو دياب، وثالث لعائلة بشير، التي أُجبرت على هدم منزلها المقام منذ 15 عاما، في وقت متأخر من مساء الأحد، وتفاجأت اليوم بحضور الجرافات لإكمال الهدم، و5 منازل لعائلة أبو شافع، التي كانت قائمة منذ أعوام 1993-2000، ويعيش فيها 15 فردًا.

ونوهت المصادر ذاتها، إلى أن بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس قد أصدرت قرارات بهدم منازل العائلات الفلسطينية والمنشآت في حي البستان، ورفضت المخططات الهيكلية المقدمة من السكان، لإقامة ما تسمى "حديقة الملك"، التي تهدف إلى تهجير السكان الأصليين.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت مخزنا وموقفا لعائلة الطويل، حيث هدمت العائلة المنشأة السبت الماضي، وتفاجأت الاثنين باقتحام الجرافات، وتجريف المكان، وهدم الأعمدة.

وفي عناتا شمال شرق القدس المحتلة، هدمت جرافات الاحتلال 6 منازل، 4 منها تعود لعائلة (الضيافين)، وآخرين يعودان لعائلة (أبو غالية).

والمنازل الـ 6 تقع في تجمع بدوي يضم 8 منازل لعدد من العائلات الفلسطينية، التي تقطنها منذ أكثر من 10 سنوات.
 
gnews

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