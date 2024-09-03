شهداء واصابات جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون صباح اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين بالقرب من مدينة أصداء في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

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من جانب آخر قامت طواقم الإسعاف والدفاع المدني بانتشال جثامين 4 نساء استشهدن بقصف إسرائيلي أمس في حي التنور شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.



واستشهد مواطن فلسطيني إثر إطلاق آليات الاحتلال النار قرب مدرسة الفردوس في مواصي رفح.