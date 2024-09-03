شهداء واصابات جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

من جانب آخر قامت طواقم الإسعاف والدفاع المدني بانتشال جثامين 4 نساء استشهدن بقصف إسرائيلي أمس في حي التنور شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
واستشهد مواطن فلسطيني إثر إطلاق آليات الاحتلال النار قرب مدرسة الفردوس في مواصي رفح.
واستشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع كشكو شرق حي الزيتون، بمدينة غزة.
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