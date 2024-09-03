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شهداء واصابات جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

غزة
غزة
الثلاثاء، 03-09-2024 12:35 م

الوكيل الإخباري-    استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون صباح اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين بالقرب من مدينة أصداء في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

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من جانب آخر قامت طواقم الإسعاف والدفاع المدني بانتشال جثامين 4 نساء استشهدن بقصف إسرائيلي أمس في حي التنور شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.


واستشهد مواطن فلسطيني إثر إطلاق آليات الاحتلال النار قرب مدرسة الفردوس في مواصي رفح.


واستشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع كشكو شرق حي الزيتون، بمدينة غزة.

 
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