شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح بقصف مسيرة للاحتلال خيام نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.
وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح إثر قصف للاحتلال استهدف وسط المدينة.
أما في مدينة غزة، فاستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بقصف الاحتلال مبنى في حي الرمال غرب المدينة، كما أصيب عدد آخر إثر قصف منزل قرب مقبرة الشيخ راضون في المدينة.
-
أخبار متعلقة
-
أكثر من 18 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ تشرين الأول 2023
-
وزارة الصحة بغزة: استشهاد 6 فلسطينيين نتيجة سوء التغذية خلال 24 ساعة
-
بن غفير يؤدي طقوسا تلمودية مع مستوطنين داخل باحات المسجد الأقصى
-
14 شهيدا أغلبهم من منتظري المساعدات برصاص وقصف إسرائيلي على غزة
-
اليونيسيف: واحد من كل 3 أشخاص في غزة يقضي أياما دون طعام
-
الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن استشهاد أحد موظفيه في قصف إسرائيلي استهدف مقره في غزة
-
"الاونروا": استبدال المنظومة الأممية في غزة فاقم المجاعة
-
غزة: أعداد المرضى تفوق القدرة الاستيعابية للمستشفيات